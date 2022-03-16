Тарифи на електроенергію в Україні не підвищуватимуть в умовах війни – Галущенко

Поки йде російсько-українська війна, ціни на електроенергію в Україні залишаться незмінними. Відповідні органи працюють над тим, щоб зберегти тарифи на одному рівні.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Галущенко.

Він вважає, що в будь-якому випадку потрібно зберегти чинні моделі спецзобов'язань щодо постачання населенню на ринку електроенергії.

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

Зазначимо, що з 16 березня енергосистема України стала ще надійнішою для споживачів - Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з європейською, незважаючи на те, що сама синхронізація мала відбутися не раніше 2024 року.

Це означає, що українська енергосистема стала незалежною від країн-агресорів – Росія та Білорусь, що особливо важливо під час війни з РФ.