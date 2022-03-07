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Енергетика
Дата публікації

Кабмін дозволив українським ТЕС продавати газ по 7 гривень за кубометр

Фото: Depositphotos

Кабінет Міністрів дозволив українським теплоелектростанціям продавати газ по 7 гривень за кубічний метр. Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на сайті уряду.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС тепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за кубічний метр", - йдеться у зверненні.

Прем'єр зазначив, що це рішення дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, щоб стабільно продовжувати роботу та постачати українським сім'ям електроенергію, попри можливі перебої з постачанням вугільної продукції, що дуже важливо.

Нагадаємо, Кабмін також ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

Автор:
Степан Крьока