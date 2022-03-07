Кабмин разрешил обладминистрациям контролировать цены на еду, лекарства и топливо

Кабинет Министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо. Об этом сообщил в видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости", — отметил он, подчеркнув, что предпринимателям не стоит пытаться заработать на войне.

Также Шмыгаль отметил, что очень важным фронтом работы в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры, в частности поставляющих людям электроэнергию, тепло и воду.

"Приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за кубический метр. Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции", - сообщил премьер.

Он также анонсировал принятие правительством во исполнение поручения президента Владимира Зеленского пакета решений, которые должны будут поддержать украинский бизнес во время войны.

"Мы освободим от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей I и II группы на время военного положения и в течение года после его завершения. Освободим предприятия и физических лиц-предпринимателей ІІІ группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ и другие вооруженные формирования, в том числе территориальную оборону. Сбор будет оплачен за счет государства", – сказал Шмигаль.

Также правительство отсрочит уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить, и отложит внедрение регистраторов расчетных операций для всех физических лиц-предпринимателей.

"Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразование. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что эти решения и ряд других дополнительных решений, которые необходимы, чтобы этот пакет поддержки заработал, "уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время".