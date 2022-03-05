Деньги будут: Украина разместит "военные" ОВГЗ, а гастарбайтеры поддержат гривню инвалютой

С 24 февраля межбанк в Украине работает в особом режиме военного времени. Все операции в иностранных валютах проходят исключительно с участием НБУ. Коммерческие банки получают экстренное рефинансирование от регулятора, а инфраструктура системы электронных платежей (СЭП) перенесена в западные регионы Украины.

Инвестиции в оборону

Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, во вторник на следующей неделе Минфин проведет аукцион по размещению "военных" ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнях со сроками погашения в 2 и 12 месяцев. Судя по результатам размещения на этой неделе, спрос со стороны инвесторов заметно вырос.

"Всего Кабмин планирует таким образом привлечь около 400 млрд грн. Национальный банк обещал всячески этому способствовать", – добавляет Гойлов.

Приобрести такие облигации могут как простые граждане (физлица), так и представители бизнеса (юрлица). Чтобы их купить, следует обращаться в банки как первичные дилеры. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. грн, а ставка доходности будет определена на аукционе.

Первый подобный аукцион прошел в Украине 1 марта. Тогда Минфину удалось распродать облигации и привлечь в государственный бюджет более 8,14 млрд грн. Доходность определилась на уровне 10% для облигаций в 2 месяц и 11% – для годовых бумаг.

Трудовые мигранты против девальвации

За 2021 год трудовые мигранты перечислили в Украину $15,03 млрд. Это на $3,05 млрд (+25,46%) больше, чем в 2020 году. Для сравнения: экспорт черных металлов принес нашей стране в 2021 году $13,96 млрд. Переводы гастарбайтеров оказывают существенное влияние на динамику курса гривны к доллару США и евро.

" Если эта тенденция продолжится и в 2022 году, есть все шансы на "мягкую" девальвацию украинской национальной валюты", – считает эксперт.

В условиях военного времени рост потребительской инфляции и падение курса гривни вследствие ее "скрытой" эмиссии неизбежны и отрицательно скажутся на платежеспособности населения. В настоящее время рекомендуется сохранять личные сбережения в иностранных валютах.

Не в курсе дела

Впрочем, даже приблизительные прогнозы по курсу валют эксперты предоставлять нам отказались.

По состоянию на начало второй недели войны доллар на "черном" рынке Украины подорожал в среднем до 33-39 грн/$. При этом средний курс наличного доллара у менял по всей Украине до войны составлял 30-31 грн/$, а евро – 33,5-35 грн/€.

В обменниках на 3 марта курс доллара составлял 37-42 грн/$, тогда как официальный был установлен Нацбанком на уровне 29,25 грн/$. Средний курс евро на "черном" рынке уже достиг на тот момент 38-42 грн/€ (в обменниках – 41-46 грн/€, а официальный курс НБУ – 33,17 грн/€).

Напомним, что с 24 февраля население может сдавать валюту в обменниках финкомпаний и банков, однако продажа валюты физлицам временно запрещена.