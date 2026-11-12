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Российская атака на Яготин: есть погибший, повреждены предприятия и дома
Российские беспилотники атаковали Яготин Бориспольского района Киевской области. В результате удара один человек погиб, есть раненые. Повреждены жилые дома, автомобиль, нежилое здание и два детских сада. Также появились сообщения о попадании по заводу Яготинское и сахарному предприятию.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
По его словам, в результате ударов повреждены два жилых дома, автомобиль и нежилое помещение значительной площади. На месте попадания идет ликвидация пожара.
Кроме того, взрывной волной выбило окна в двух детских садах. Из-за повреждений учебных заведений на следующий день обучение организуют в дистанционном формате.
Местные власти сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.
Что известно о попадании по предприятиям
В социальных сетях распространяют информацию, что зафиксировано попадание по заводу "Яготинское" в Киевской области.
Также некоторые медиа сообщают об ударе по местному сахарному предприятию. В то же время, официального подтверждения информации о поражении этих промышленных объектов пока нет.
Напомним, также 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области в многолюдное время. В результате атаки погибли три человека, еще 11 гражданских получили ранения