UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,50

+0,09

EUR

51,08

+0,26

Наличный курс:

USD

46,23

46,02

EUR

51,60

51,30

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Российская атака на Яготин: есть погибший, повреждены предприятия и дома

ГСЧС
Завод "Яготинское" и сахарное предприятие могли попасть под удар

Российские беспилотники атаковали Яготин Бориспольского района Киевской области. В результате удара один человек погиб, есть раненые. Повреждены жилые дома, автомобиль, нежилое здание и два детских сада. Также появились сообщения о попадании по заводу Яготинское и сахарному предприятию.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

По его словам, в результате ударов повреждены два жилых дома, автомобиль и нежилое помещение значительной площади. На месте попадания идет ликвидация пожара.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в двух детских садах. Из-за повреждений учебных заведений на следующий день обучение организуют в дистанционном формате.

Местные власти сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Что известно о попадании по предприятиям

В социальных сетях распространяют информацию, что зафиксировано попадание по заводу "Яготинское" в Киевской области.

Также некоторые медиа сообщают об ударе по местному сахарному предприятию. В то же время, официального подтверждения информации о поражении этих промышленных объектов пока нет.

Напомним, также 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области в многолюдное время. В результате атаки погибли три человека, еще 11 гражданских получили ранения

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности