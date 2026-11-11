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Российские войска обстреляли рынок в Черноморске: погибли три человека

армия РФ атаковала рынок в Черноморске
Армия РФ атаковала рынок в Черноморске / ГСЧС

Российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области в многолюдное время. В результате атаки погибли три человека, еще 11 гражданских получили ранения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Сразу после попадания сообщалось об одном погибшем человеке и четырех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до 11 человек. Одному человеку медики оказали помощь на месте, еще девять госпитализировали.

Позже в больнице скончались двое тяжелораненых пациентов, из-за чего количество жертв атаки увеличилось до трех.

В медучреждениях остаются еще несколько пострадавших в тяжелом состоянии – врачи продолжают бороться за их жизнь.

Кроме территории рынка, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.

На месте удара идет ликвидация последствий с участием экстренных служб. Правоохранители фиксируют и документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

Напомним, 4 ноября российские войска нанесли удар по складским помещениям торгового назначения в пригороде Одессы, где производили обувь. На месте попадания вспыхнули пожары, а также были полностью уничтожены два автомобиля.

Автор:
Татьяна Бессараб

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