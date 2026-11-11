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Російські війська обстріляли ринок у центрі Чорноморська: загинули троє людей

армія РФ атакувала ринок у Чорноморську
Армія РФ атакувала ринок у Чорноморську / ДСНС

Російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області у велелюдний час. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 цивільних дістали поранення.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Одразу після влучання повідомлялося про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих, проте згодом кількість поранених зросла до 11 осіб. Одній людині медики надали допомогу на місці, ще дев'ятьох — госпіталізували.

Пізніше у лікарні померли двоє тяжкопоранених пацієнтів, через що кількість жертв атаки збільшилася до трьох.

У медзакладах залишаються ще кілька постраждалих у важкому стані — лікарі продовжують боротися за їхні життя.

Окрім території ринку, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено прилеглі житлові будинки та автомобілі.

На місці удару триває ліквідація наслідків за участю екстрених служб. Правоохоронці фіксують та документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Нагадаємо, 4 листопада російські війська завдали удару по складських приміщеннях торговельного призначення у передмісті Одеси, де виготовляли взуття. На місці влучання спалахнули пожежі, а також було повністю знищено два автомобілі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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