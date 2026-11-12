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Російська атака на Яготин: є загиблий, пошкоджено підприємства та будинки

ДСНС
Завод "Яготинське" та цукрове підприємство могли потрапити під удар

Російські безпілотники атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Унаслідок удару одна людина загинула, є поранені. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль, нежитлову будівлю та два дитячі садки. Також з'явилися повідомлення про влучання по заводу “Яготинське” та цукровому підприємству.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки, автомобіль та нежитлове приміщення значної площі. На місці влучання триває ліквідація пожежі.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у двох дитячих садках. Через пошкодження закладів освіти наступного дня навчання організують у дистанційному форматі.

Місцева влада повідомила, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Що відомо про влучання по підприємствах

У соціальних мережах поширюють інформацію, що зафіксовано влучання по заводу "Яготинське" на Київщині.

Також окремі медіа повідомляють про удар по місцевому цукровому підприємству. Водночас офіційного підтвердження інформації про ураження цих промислових об'єктів наразі немає.

Нагадаємо, також 11 листопада російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області у велелюдний час. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 цивільних дістали поранення

Автор:
Ольга Опенько

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