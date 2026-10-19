Ракетна атака РФ пошкодила спортивну інфраструктуру Києва: постраждала арена "Шалетт"

Унаслідок нічної російської ракетної атаки на Київ пошкоджено льодову арену “Шалетт”. У будівлі зруйновано частини зовнішньої та внутрішніх стін, підвісні стелі, пошкоджено вікна й двері.

Як пише Dilo , про наслідки удару повідомила Федерація хокею України.

У Києві пошкоджено льодову арену

Арена "Шалетт" є домашнім майданчиком дитячо-юнацької хокейної школи "Крижинка". Тут проводять тренування та змагання для різних вікових категорій, матчі чемпіонату України з хокею серед дорослих, а також ігри аматорських ліг.

У Федерації хокею України наголосили, що черговий удар по спортивній інфраструктурі є приводом для дискусії щодо участі Росії в міжнародному спорті. Організація виступила проти допуску країни до міжнародних змагань як під власним прапором, так і в нейтральному статусі.

"Чергове нагадування, що країнам-терористкам не місце у міжнародному спорті ні під власним прапором, ні під жодними нейтральними статусами", – йдеться в повідомленні.

Інформації про вартість відновлення арени, строки ремонтних робіт і подальший графік її роботи у повідомленні федерації немає.

Що відомо про спортивний комплекс

Льодова арена "Шалетт" - комунальний спортивний комплекс у Дніпровському районі Києва, призначений для тренувань і змагань із хокею та фігурного катання.

Арена є домашнім майданчиком дитячо-юнацької спортивної школи "Крижинка", а також базою для тренувань юних спортсменів. Тут проводять заняття з хокею та фігурного катання, дитячі й дорослі змагання, матчі чемпіонату України з хокею та ігри аматорських ліг.

Льодове поле арени має площу 1 800 кв. м, а трибуни розраховані на 390 глядачів. Інфраструктура комплексу включає роздягальні для спортсменів, суддів і тренерів, гардероб, медичний кабінет та каси. Загальна площа об’єкта становить 3 371,6 кв. м.

"Шалетт" також використовували для підготовки українських фігуристів, зокрема спортсменів національної збірної. Для дитячо-юнацьких команд і аматорських клубів арена була одним із майданчиків для регулярних тренувань і проведення змагань у столиці.