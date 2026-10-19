RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Готівковий курс:

USD

45,20

45,08

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ракетна атака РФ пошкодила спортивну інфраструктуру Києва: постраждала арена "Шалетт"

Ракетна атака на Київ
Льодова арена Шалетт у Києві зазнала значних пошкоджень

Унаслідок нічної російської ракетної атаки на Київ пошкоджено льодову арену “Шалетт”. У будівлі зруйновано частини зовнішньої та внутрішніх стін, підвісні стелі, пошкоджено вікна й двері. 

Як пише Dilo , про наслідки удару повідомила Федерація хокею України.

У Києві пошкоджено льодову арену 

Арена "Шалетт" є домашнім майданчиком дитячо-юнацької хокейної школи "Крижинка". Тут проводять тренування та змагання для різних вікових категорій, матчі чемпіонату України з хокею серед дорослих, а також ігри аматорських ліг.

У Федерації хокею України наголосили, що черговий удар по спортивній інфраструктурі є приводом для дискусії щодо участі Росії в міжнародному спорті. Організація виступила проти допуску країни до міжнародних змагань як під власним прапором, так і в нейтральному статусі.

"Чергове нагадування, що країнам-терористкам не місце у міжнародному спорті ні під власним прапором, ні під жодними нейтральними статусами", – йдеться в повідомленні.

Інформації про вартість відновлення арени, строки ремонтних робіт і подальший графік її роботи у повідомленні федерації немає.

Фото 2 — Ракетна атака РФ пошкодила спортивну інфраструктуру Києва: постраждала арена "Шалетт"

Що відомо про спортивний комплекс

Льодова арена "Шалетт" - комунальний спортивний комплекс у Дніпровському районі Києва, призначений для тренувань і змагань із хокею та фігурного катання. 

Арена є домашнім майданчиком дитячо-юнацької спортивної школи "Крижинка", а також базою для тренувань юних спортсменів. Тут проводять заняття з хокею та фігурного катання, дитячі й дорослі змагання, матчі чемпіонату України з хокею та ігри аматорських ліг.

Льодове поле арени має площу 1 800 кв. м, а трибуни розраховані на 390 глядачів. Інфраструктура комплексу включає роздягальні для спортсменів, суддів і тренерів, гардероб, медичний кабінет та каси. Загальна площа об’єкта становить 3 371,6 кв. м.

"Шалетт" також використовували для підготовки українських фігуристів, зокрема спортсменів національної збірної. Для дитячо-юнацьких команд і аматорських клубів арена була одним із майданчиків для регулярних тренувань і проведення змагань у столиці.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності