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Ракетная атака РФ повредила спортивную инфраструктуру Киева: пострадала арена "Шалетт"
В результате ночной российской ракетной атаки на Киев повреждена ледовая арена "Шалетт". В здании разрушены части наружной и внутренних стен, подвесные потолки, повреждены окна и двери.
Как пишет Dilo, о последствиях удара сообщила Федерация хоккея Украины.
В Киеве повреждена ледовая арена
Арена "Шалетт" является домашней площадкой детско-юношеской хоккейной школы "Льдинка". Здесь проводят тренировки и соревнования для разных возрастов, матчи чемпионата Украины по хоккею среди взрослых, а также игры любительских лиг.
В Федерации хоккея Украины подчеркнули, что очередной удар по спортивной инфраструктуре является поводом для дискуссии по поводу участия России в международном спорте. Организация выступила против допуска страны к международным соревнованиям как под своим флагом, так и в нейтральном статусе.
"Очередное напоминание, что странам-террористкам не место в международном спорте ни под собственным флагом, ни под какими-либо нейтральными статусами", – говорится в сообщении.
Информации о стоимости восстановления арены, сроках ремонтных работ и дальнейшем графике ее работы в сообщении федерации нет.
Что известно о спортивном комплексе
Ледовая арена "Шалетт" - коммунальный спортивный комплекс в Днепровском районе Киева, предназначенный для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию.
Арена является домашней площадкой детско-юношеской спортивной школы "Льдинка", а также базой для тренировок юных спортсменов. Здесь проводятся занятия по хоккею и фигурному катанию, детские и взрослые соревнования, матчи чемпионата Украины по хоккею и игры любительских лиг.
Ледовое поле арены имеет площадь 1800 кв. м, а трибуны рассчитаны на 390 зрителей. Инфраструктура комплекса включает раздевалки для спортсменов, судей и тренеров, гардероб, медицинский кабинет и кассы. Общая площадь объекта составляет 3371,6 кв. м.
"Шалетт" также использовался для подготовки украинских фигуристов, в том числе спортсменов национальной сборной. Для детско-юношеских команд и любительских клубов арена была одной из площадок для регулярных тренировок и проведения соревнований в столице.