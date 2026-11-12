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Roshen вышел на Amazon и Walmart в США: украинские сладости будут продавать на крупнейших маркетплейсах

конфеты
Украинский Roshen вышел на Amazon и Walmart / Pixabay

Украинская кондитерская корпорация Roshen официально приступила к продаже своей продукции на американских маркетплейсах Amazon и Walmart. Выход на две большие онлайн-платформы должен расширить доступ к продукции бренда потребителям в США.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

В компании отметили, что теперь американские потребители могут заказывать продукцию бренда через две крупные торговые платформы. Для Roshen это не только дополнительный канал сбыта, но возможность непосредственно взаимодействовать с покупателями, анализировать их оценки и отзывы.

В корпорации рассчитывают, что присутствие на Amazon и Walmart поможет привлечь новых потребителей и усилить узнаваемость украинского бренда на американском рынке.

Справка о Amazon и Walmart

Американская технологическая компания Amazon, основанная Джеффом Безосом в 1994 году. Один из крупнейших мировых операторов электронной коммерции. Платформа объединяет продавцов и покупателей, предлагая широкий ассортимент товаров и логистические и облачные услуги.

Американская розничная корпорация Walmart, основанная Сэмом Уолтоном в 1962 году. Компания управляет сетью супермаркетов, гипермаркетов и учетных магазинов, а также развивает онлайн-торговлю. Walmart является одним из самых крупных розничных торговцев в мире.

О Roshen

Кондитерская корпорация Roshen была основана в 1996 году и специализируется на производстве шоколада, конфет, карамели, печенья, вафель, тортов и других сладостей. Ассортимент компании насчитывает около 320 наименований продукции, а ежегодные объемы производства составляют ориентировочно 300 тыс. тонн.

В производственную структуру корпорации входят Киевская и Кременчугская кондитерские фабрики, два предприятия в Виннице, Винницкий молочный завод и Бисквитный комплекс в Борисполе. Кроме того, компания имеет производственные мощности в Литве и Венгрии.

Продукция Roshen представлена в 57 странах мира, в том числе на рынках Европы, Северной Америки и Азии. В то же время, производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России корпорация прекратила 1 апреля 2017 года.

Выход на американские маркетплейс стал очередным шагом в развитии международных продаж корпорации. В августе 2026 года Roshen также запустила реализацию продукции через Amazon в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее в этом году сообщалось, что украинская кондитерская корпорация Roshen начинает экспансию на рынок Великобритании. Компания оценивает потенциал британского рынка сладостей более чем в 5 млрд фунтов стерлингов и уже начала переговоры с местными торговыми сетями.

Автор:
Ольга Опенько

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