Roshen готовится к выходу на кондитерский рынок Великобритании в размере £5 млрд.

Украинская кондитерская корпорация Roshen начинает экспансию на рынок Соединенного Королевства. Компания оценивает потенциал британского рынка сладостей более чем в 5 миллиардов фунтов стерлингов и уже начала переговоры с местными торговыми сетями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление коммерческого директора корпорации в Западной Европе и Британии Дмитрия Сичкаря.

Британский рынок является высококонкурентным, однако открыт для брендов с качественной продукцией и европейской историей.

Стратегия покорения британского рынка

Roshen, которая по итогам 2025 года заняла 27 место среди крупнейших кондитерских производителей мира, планирует представить британским потребителям широкий ассортимент продукции.

Портфель предложений: в него войдут шоколад, карамель, печенье и подарочные наборы.

Каналы сбыта: сейчас идет переговорный процесс с британскими ритейлерами, оптовыми поставщиками и дистрибьюторами.

Опыт экспансии: компания уже присутствует более чем на 15 рынках Европы и имеет мощную производственную базу в Украине, Литве и Венгрии.

Общий объем производства корпорации составляет около 300 тыс. тонн продукции в год, а в ассортименте насчитывается 320 видов изделий.

Мощности и бенефициары

В состав корпорации входят производственные площадки в Киеве, Виннице, Кременчуге и Борисполе, а также зарубежные активы. Конечным бенефициаром предприятия является Алексей Порошенко. Выход на рынок Британии станет значительным шагом в масштабировании украинского продовольственного бренда на одном из самых богатых рынков мира.

