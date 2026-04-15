Roshen готується до виходу на кондитерський ринок Великої Британії обсягом £5 млрд
Українська кондитерська корпорація Roshen розпочинає експансію на ринок Сполученого Королівства. Компанія оцінює потенціал британського ринку солодощів у понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів та вже розпочала переговори з місцевими торговельними мережами.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву комерційного директора корпорації у Західній Європі та Британії Дмитра Січкаря.
Британський ринок є висококонкурентним, проте він відкритий для брендів із якісною продукцією та європейською історією.
Стратегія підкорення британського ринку
Roshen, яка за підсумками 2025 року посіла 27-ме місце серед найбільших кондитерських виробників світу, планує представити британським споживачам широкий асортимент продукції.
- Портфель пропозицій: до нього увійдуть шоколад, карамель, печиво та спеціальні подарункові набори.
- Канали збуту: наразі триває переговорний процес із британськими ритейлерами, оптовими постачальниками та дистриб’юторами.
- Досвід експансії: компанія вже присутня на понад 15 ринках Європи та має потужну виробничу базу в Україні, Литві та Угорщині.
Загальний обсяг виробництва корпорації становить близько 300 тис. тонн продукції на рік, а асортимент налічує 320 видів виробів.
Потужності та бенефіціари
До складу корпорації входять виробничі майданчики у Києві, Вінниці, Кременчуці та Борисполі, а також закордонні активи. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Олексій Порошенко. Вихід на ринок Британії стане значним кроком у масштабуванні українського харчового бренду на одному з найбагатших ринків світу.
