Roshen готується до виходу на кондитерський ринок Великої Британії обсягом £5 млрд

Українська кондитерська корпорація Roshen розпочинає експансію на ринок Сполученого Королівства. Компанія оцінює потенціал британського ринку солодощів у понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів та вже розпочала переговори з місцевими торговельними мережами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву комерційного директора корпорації у Західній Європі та Британії Дмитра Січкаря.

Британський ринок є висококонкурентним, проте він відкритий для брендів із якісною продукцією та європейською історією.

Стратегія підкорення британського ринку

Roshen, яка за підсумками 2025 року посіла 27-ме місце серед найбільших кондитерських виробників світу, планує представити британським споживачам широкий асортимент продукції.

Портфель пропозицій: до нього увійдуть шоколад, карамель, печиво та спеціальні подарункові набори.

Канали збуту: наразі триває переговорний процес із британськими ритейлерами, оптовими постачальниками та дистриб’юторами.

Досвід експансії: компанія вже присутня на понад 15 ринках Європи та має потужну виробничу базу в Україні, Литві та Угорщині.

Загальний обсяг виробництва корпорації становить близько 300 тис. тонн продукції на рік, а асортимент налічує 320 видів виробів.

Потужності та бенефіціари

До складу корпорації входять виробничі майданчики у Києві, Вінниці, Кременчуці та Борисполі, а також закордонні активи. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Олексій Порошенко. Вихід на ринок Британії стане значним кроком у масштабуванні українського харчового бренду на одному з найбагатших ринків світу.

