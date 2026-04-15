Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Готівковий курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,44

51,25

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Roshen готується до виходу на кондитерський ринок Великої Британії обсягом £5 млрд

Українська кондитерська корпорація Roshen розпочинає експансію на ринок Сполученого Королівства. Компанія оцінює потенціал британського ринку солодощів у понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів та вже розпочала переговори з місцевими торговельними мережами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву комерційного директора корпорації у Західній Європі та Британії Дмитра Січкаря.

Британський ринок є висококонкурентним, проте він відкритий для брендів із якісною продукцією та європейською історією.

Стратегія підкорення британського ринку

Roshen, яка за підсумками 2025 року посіла 27-ме місце серед найбільших кондитерських виробників світу, планує представити британським споживачам широкий асортимент продукції.

  • Портфель пропозицій: до нього увійдуть шоколад, карамель, печиво та спеціальні подарункові набори.
  • Канали збуту: наразі триває переговорний процес із британськими ритейлерами, оптовими постачальниками та дистриб’юторами.
  • Досвід експансії: компанія вже присутня на понад 15 ринках Європи та має потужну виробничу базу в Україні, Литві та Угорщині.

Загальний обсяг виробництва корпорації становить близько 300 тис. тонн продукції на рік, а асортимент налічує 320 видів виробів.

Потужності та бенефіціари

До складу корпорації входять виробничі майданчики у Києві, Вінниці, Кременчуці та Борисполі, а також закордонні активи. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Олексій Порошенко. Вихід на ринок Британії стане значним кроком у масштабуванні українського харчового бренду на одному з найбагатших ринків світу.

Нагадаємо, івано-франківська кондитерська фабрика "Ласощі" змінила власника. Новим мажоритарним акціонером підприємства стала компанія бізнесмена Романа Крицуна, яка сконцентрувала майже 100% акцій фірми.

Автор:
Максим Кольц