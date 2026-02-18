Бізнесмен з Івано-Франківська став новим власником кондитерської фабрики

Новим власником ПрАТ "Виробничо-торгова кондитерська фірма "Ласощі" з Івано-Франківська стала кіпрська компанія GDP Global Data Plus BI Ltd івано-франківського бізнесмена Романа Крицуна, яка сконцентрувала 99,502% акцій підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє fixygen.ua.

Що відомо про угоду

Згідно з повідомленням емітента в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), інформацію про придбання контрольного пакета акцій компанія отримала 13 лютого 2026 року.

Зазначається, що GDP Global Data Plus BI Ltd викупила частки попередніх іноземних акціонерів - швейцарської Hosta International AG і польської Wawel S.A.

Загальна кількість придбаних акцій склала 1 620 991 шт. (99,502% статутного капіталу). Найвища ціна, за якою покупець придбавав акції ПрАТ "ВТКФ "Ласощі" протягом 12 місяців, становила 64335 євро за одну акцію.

До цієї угоди Роман Крицун та афілійовані з ним особи акціями підприємства не володіли.

Через зміни власника акціонери компанії на загальних зборах 18 березня 2026 року, які відбудуться дистанційно, планують розглянути питання щодо повного оновлення складу наглядової ради, зокрема буде припинено повноваження чинних членів наглядової ради - представників іноземних акціонерів Лаури Опферкух, Крістофа Кенлайна та Веслава Латалі. На їхні місця строком на три роки пропонується обрати Романа Крицуна, Марію Домчак та Миколу Яцківа як представників нового акціонера - компанії GDP Global Data Plus BI Ltd.

Згідно з порядком денним, акціонери також розглянуть зміну видів діяльності компанії, доповнивши їх КВЕДами у сфері девелопменту: організація будівництва, зведення житлових і нежитлових будівель, а також надання в оренду та експлуатацію нерухомого майна.

Про кондитерську фабрику "Ласощі"

ПрАТ "ВТКФ "Ласощі" в Івано-Франківську засновано 1997 року на базі потужностей місцевої кондитерської фабрики, яка працювала з 1912 року. Підприємство спеціалізується на виробництві цукерок, карамелі, вафель і кондитерської глазурі (ТМ "Ласощі").

За даними YouControl, виручка підприємства 2023 року становила 47 тис. грн, 2024-го - 11,9 тис. грн. При цьому чистий прибуток за підсумками 2024 року задекларовано на рівні 3,3 млн грн. Активи компанії станом на початок 2026 року оцінюють у 7,7 млн грн, зобов'язання - приблизно 40 млн грн.

Основними акціонерами підприємства до угоди були німецька Hosta International AG (51%) і польська Wawel S.A. (48,5%). Кінцевий бенефіціар - Лаура Сільвія Опферкух (Німеччина).

Про нового власника

GDP Global Data Plus BI Ltd (Кіпр) зареєстрована 8 червня 2024 року в Нікосії як приватне товариство з обмеженою відповідальністю. Директорами компанії є Роман Крицун і Ренос Пасіас, секретарем - фірма Vpserve Nominees Ltd.

Роман Крицун - івано-франківський підприємець, бенефіціар ПрАТ "Івано-Франківська харчова фабрика" та керівник ТОВ "Ксенія" (кондитерське виробництво). Спеціалізується на управлінні активами в харчовій промисловості, оптовій торгівлі та девелопменті.

