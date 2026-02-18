Бизнесмен из Ивано-Франковска стал новым владельцем кондитерской фабрики

Новым владельцем ЧАО "Производственно-торговая кондитерская фирма "Ласоси" из Ивано-Франковска стала кипрская компания GDP Global Data Plus BI Ltd ивано-франковского бизнесмена Романа Крицуна, сконцентрировавшая 99,502% акций предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает fixygen.ua.

Что известно о соглашении

Согласно сообщению эмитента в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), информацию о приобретении контрольного пакета акций компания получила 13 февраля 2026 года.

Отмечается, что GDP Global Data Plus BI Ltd выкупила доли предыдущих иностранных акционеров – швейцарской Hosta International AG и польской Wawel SA

Общее количество приобретенных акций составило 1620991 шт. (99,502 % уставного капитала). Самая высокая цена, по которой покупатель приобретал акции ЧАО "ПТКФ "Ласоси" в течение 12 месяцев, составляла 64 335 евро за одну акцию.

До этого соглашения Роман Крицун и аффилированные с ним лица акциями предприятия не владели.

Из-за смены владельца акционеры компании на общем собрании 18 марта 2026 года, которое состоится дистанционно, планируют рассмотреть вопрос о полном обновлении состава наблюдательного совета, в частности будут прекращены полномочия действующих членов наблюдательного совета - представителей иностранных акционеров Лауры Опферкух, Кристофа Кенлайна и Веслава. На их места сроком на три года предлагается выбрать Романа Крицуна, Марию Домчак и Николая Яцкива в качестве представителей нового акционера – компании GDP Global Data Plus BI Ltd.

Согласно повестке дня, акционеры также рассмотрят изменение видов деятельности компании, дополнив их КВЭДами в сфере девелопмента: организация строительства, возведение жилых и нежилых зданий, а также предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества.

О кондитерской фабрике "Лакомства"

ЧАО "ПТКФ "Ласощи" в Ивано-Франковске основано в 1997 году на базе мощностей местной кондитерской фабрики, работавшей с 1912 года. Предприятие специализируется на производстве конфет, карамели, вафель и кондитерской глазури (ТМ "Ласощи").

По данным YouControl, выручка предприятия в 2023 году составила 47 тыс. грн, в 2024 - 11,9 тыс. грн. При этом чистая прибыль по итогам 2024 года задекларирована на уровне 3,3 млн. грн. Активы компании по состоянию на начало 2026 года оценивают в 7,7 млн грн, обязательства – примерно 40 млн грн.

Основными акционерами предприятия к сделке являлись немецкая Hosta International AG (51%) и польская Wawel SA (48,5%). Конечный бенефициар – Лаура Сильвия Опферкух (Германия).

О новом владельце

GDP Global Data Plus BI Ltd (Кипр) зарегистрировано 8 июня 2024 года в Никосии как частное общество с ограниченной ответственностью. Директорами компании являются Роман Крицун и Ренос Пасиас, секретарем – фирма Vpserve Nominees Ltd.

Роман Крицун – ивано-франковский предприниматель, бенефициар ЧАО "Ивано-Франковская пищевая фабрика" и руководитель ООО "Ксения" (кондитерское производство). Специализируется на управлении активами в пищевой промышленности, оптовой торговле и девелопменте.

