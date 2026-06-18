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Кабмин объявил конкурс в Наблюдательный совет "Укргидроэнерго": что известно

налоги
Правительство формирует новый состав Наблюдательного совета Укргидроэнерго

7 июля завершается срок действия контрактов пяти членов Наблюдательного совета "Укргидроэнерго", среди которых четыре независимых директора и один представитель государства. В этой связи Кабинет министров объявил конкурсный отбор для формирования нового состава надзорного органа стратегической государственной компании.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Укргидроэнерго" формирует новый состав

Речь идет о четырех независимых членах Наблюдательного совета - Валентине Гвоздии, Наталии Никольской, Олеге Терлецком и Стивене Уолше, а также представителе государства Виталие Кушнирове.

В связи с истечением срока их полномочий государство как акционер компании объявило конкурсный отбор в новый состав Наблюдательного совета. Организация конкурса поручена Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с обществом в рамках обновления надзорных органов стратегически важных государственных предприятий. В мае этого года правительство уже назначило новых представителей государства в состав Наблюдательного совета компании.

По итогам 2025 Кабинет министров утвердил результаты финансово-хозяйственной деятельности "Укргидроэнерго" и признал работу общества эффективной. Чистая прибыль компании почти на 74% превысила запланированный показатель.

Более 30% чистой прибыли предприятие направило в государственный бюджет в виде дивидендов. Остальные средства используют для погашения кредитных обязательств, восстановления поврежденных объектов, усиления защиты гидротехнических сооружений и реализации проектов по развитию производственных мощностей.

Напомним, ЕС и ЕБРР запускают программу кредитования бизнеса до €2,9 млрд. Сделки на €363 млн в виде гарантий позволят привлечь значительные ресурсы для развития стартапов, малого и среднего бизнеса, что критически важно для восстановления украинской экономики.

Автор:
Ольга Опенько