"Укргидроэнерго" объявило конкурс на должность гендиректора: какие требования к кандидатам

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" объявил старт отбора кандидата на должность генерального директора компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укргидроэнерго".

Требования к кандидату

Отмечается, что наблюдательный совет ищет лидера крупной промышленной, инфраструктурной или энергетической компании, способного объединить:

глубокое понимание сложных технических систем, энергосистем и рынка электрической энергии;

сильную финансовую и инвестиционную компетентность; опыт работы в условиях высокой неопределенности, кризисов и войны;

бескомпромиссную добродетель, готовность работать в интересах государства, акционера и общества.

Для проведения профессионального, независимого и конкурентного отбора наблюдательный совет привлек международную консалтинговую компанию Korn Ferry в качестве советника по поиску и оценке кандидатов.

Также с учетом стратегического значения компании для энергетической безопасности Украины кандидаты должны быть готовы пройти полиграфный опрос с целью выявления рисков и углубленную проверку.

Как сообщается, финальное решение о назначении генерального директора будет принято с учетом самых высоких стандартов профессионализма, этики, государственной позиции и долгосрочных интересов Украины.

Отметим, решением наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" от 28 мая 2025 было удовлетворено заявление генерального директора предприятия Игоря Сироты об отставке. Обязанности руководителя компании временно возложены на Богдана Сухецкого.

Об "Укргидроэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" – крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, 100% акций которой принадлежат государству. Она играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости и безопасности страны, эксплуатируя каскад гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций на реках Днепр и Днестр.

Компания играет ключевую роль в балансировке объединенной энергетической системы Украины, обеспечивая маневровую генерацию, системные и вспомогательные услуги, а также устойчивость энергетики в условиях полномасштабной войны.

В состав компании входят десять электростанций, в частности, Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Также к "Укргидроэнерго" принадлежала Каховская ГЭС, полностью разрушенная российскими оккупантами 6 июня 2023 года.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в июле предоставил "Укргидроэнерго" первые 120 миллионов евро из обещанных 200 миллионов. Эти средства предназначены для восстановления и модернизации украинских гидроэлектростанций.

Аудит государственных компаний

Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий, в том числе "Укргидроэнерго", поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.