Правительство начинает аудит государственных компаний с фокусом на энергетику - Свириденко

Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство начинает всесторонний аудит

"Во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима", - заявила Свириденко.

Правительство предприняло ряд мер по повышению прозрачности и эффективности работы государственных компаний. Уже принято решение об увольнении двух министров, введены санкции в отношении фигурантов материалов НАБУ и начат перезапуск "Энергоатома", включая отстранение руководства и аудитом компании.

Параллельно готовится комплексное решение по проверке всех государственных предприятий с особым акцентом на энергетический сектор. На наблюдательные советы возложена задача проверить состояние работы компаний, особенно в части закупок и управленческих процессов, чтобы обеспечить эффективное и прозрачное функционирование государственного сектора, подчеркнула Свириденко.

Несмотря на ежедневные обстрелы врага, основной задачей остается обеспечение светом, газом и теплом всех украинских семей.

Правительство и энергетические компании постоянно координируют работу с регионами: круглосуточно производятся ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго" и объектах генерации, вводятся дополнительные резервные источники питания, добавила она.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

(Рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

(Тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.