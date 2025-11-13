Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана на три года: у обоих – гражданство Израиля

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций в отношении совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции в энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в соответствующем указе на сайте Офиса президента.

На 3 года вместо 10

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет торговли, лишение государственных наград и прочее.

В документе указано, что санкции были введены на три года. В то же время народный депутат Ярослав Железняк отмечает, что предложения санкций, которые подавал Кабмин, предусматривали срок на 10 лет.

12 ноября правительство на внеочередном заседании обратилось в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) с предложением применить персональные санкции к Тимуру Миндичу и Александру Цукерману .

У обоих - гражданство Израиля

Согласно приложениям к указу, у Миндича есть гражданство Израиля.

У Цукермана также есть израильское гражданство.

Миндич и Цукерман выехали за границу

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе сообщили, что пересечение границы Миндичем было проверено и его выезд проходил законно.

"Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были налицо. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

Всех фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.