Кабмин инициировал персональные санкции против Миндича и Цукермана

Правительство на внеочередном заседании обратилось в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) с предложением применить персональные санкции к Тимуру Миндичу и Александру Цукерману.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Санкции против Миндича и Цукермана

"На внеочередном заседании Кабинет министров Украины по основаниям, определенным законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - написала она.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе сообщили, что пересечение границы Тимуром Миндичем было проверено. По результатам проверки установлено, что выезд гражданина из Украины проходил законно. Тимур Миндич был оформлен в пограничном режиме на выезд через один из пунктов пропуска в соответствии с действующим законодательством.

"Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были налицо. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.