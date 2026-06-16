- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Госспецсвязи увеличила перечень опасного софта на 376 позиций: какие программы под запретом
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины увеличила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций. Таким образом, список опасных продуктов вырос на 376 новых наименований.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Специалисты провели анализ действующих решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), введенных в действие соответствующими указами президента Украины, а также проработали новые санкционные списки.
Этот шаг направлен на выявление программных продуктов и коммуникационного оборудования, связанных с подсанкционными лицами, и на приведение перечня в соответствие с текущей ситуацией безопасности.
В расширенный список вошли линейки программного обеспечения компаний Dr. Web и Kaspersky Lab. В частности, под запрет попали:
- системы электронного голосования Polys;
- Transparent Deal;
- аналитические отчеты об APT-угрозах;
- системы B4N CPEOS;
- потоки данных о киберугрозах, включая Phishing URL и т.д.
Также в списке присутствуют программные продукты, продаваемые под торговыми марками 1С и BAS.
"Расширение перечня является важным шагом для снижения рисков использования программного обеспечения, связанного с подсанкционными лицами, и усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов", - отметили в учреждении.
Напомним, в феврале Госспецсвязи дополнила открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения (ПО) и коммуникационного оборудования, добавив 13 новых позиций.