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Госспецсвязи увеличила перечень опасного софта на 376 позиций: какие программы под запретом

ПО, доступ запрещен
Госспецсвязи увеличила перечень опасного ПО / Freepik

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины увеличила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций. Таким образом, список опасных продуктов вырос на 376 новых наименований.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Специалисты провели анализ действующих решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), введенных в действие соответствующими указами президента Украины, а также проработали новые санкционные списки.

Этот шаг направлен на выявление программных продуктов и коммуникационного оборудования, связанных с подсанкционными лицами, и на приведение перечня в соответствие с текущей ситуацией безопасности.

В расширенный список вошли линейки программного обеспечения компаний Dr. Web и Kaspersky Lab. В частности, под запрет попали:

  • системы электронного голосования Polys;
  • Transparent Deal;
  • аналитические отчеты об APT-угрозах;
  • системы B4N CPEOS;
  • потоки данных о киберугрозах, включая Phishing URL и т.д.

Также в списке присутствуют программные продукты, продаваемые под торговыми марками 1С и BAS.

"Расширение перечня является важным шагом для снижения рисков использования программного обеспечения, связанного с подсанкционными лицами, и усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов", - отметили в учреждении.

Напомним, в феврале Госспецсвязи дополнила открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения (ПО) и коммуникационного оборудования, добавив 13 новых позиций.

Автор:
Татьяна Ковальчук