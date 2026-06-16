- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Держспецзв'язку збільшила перелік небезпечного софту на 376 позицій: які програми під забороною
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України збільшила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 40 до 416 позицій. Таким чином, список небезпечних продуктів зріс на 376 нових найменувань.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
Фахівці провели аналіз чинних рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), які були введені в дію відповідними указами президента України, а також опрацювали нові санкційні списки.
Цей крок прямований на виявлення програмних продуктів та комунікаційного обладнання, які пов’язані з підсанкційними особами, та на приведення переліку у відповідність до поточної безпекової ситуації.
До розширеного списку увійшли лінійки програмного забезпечення компаній Dr. Web та Kaspersky Lab. Зокрема, під заборону потрапили:
- системи електронного голосування Polys;
- Transparent Deal;
- аналітичні звіти про APT-загрози;
- системи B4N CPEOS;
- потоки даних про кіберзагрози, включаючи Phishing URL тощо.
Також у переліку присутні програмні продукти, які продаються під торговельними марками 1С та BAS.
"Розширення переліку є важливим кроком для зниження ризиків використання програмного забезпечення, пов’язаного з підсанкційними особами, та посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів", — зазначили в установі.
Нагадаємо, у лютому Держспецзв’язку доповнила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення (ПЗ) та комунікаційного обладнання, додавши 13 нових позицій.