Держспецзв'язку збільшила перелік небезпечного софту на 376 позицій: які програми під забороною

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України збільшила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 40 до 416 позицій. Таким чином, список небезпечних продуктів зріс на 376 нових найменувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Фахівці провели аналіз чинних рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), які були введені в дію відповідними указами президента України, а також опрацювали нові санкційні списки.

Цей крок прямований на виявлення програмних продуктів та комунікаційного обладнання, які пов’язані з підсанкційними особами, та на приведення переліку у відповідність до поточної безпекової ситуації.

До розширеного списку увійшли лінійки програмного забезпечення компаній Dr. Web та Kaspersky Lab. Зокрема, під заборону потрапили:

системи електронного голосування Polys;

Transparent Deal;

аналітичні звіти про APT-загрози;

системи B4N CPEOS;

потоки даних про кіберзагрози, включаючи Phishing URL тощо.

Також у переліку присутні програмні продукти, які продаються під торговельними марками 1С та BAS.

"Розширення переліку є важливим кроком для зниження ризиків використання програмного забезпечення, пов’язаного з підсанкційними особами, та посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів", — зазначили в установі.

Нагадаємо, у лютому Держспецзв’язку доповнила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення (ПЗ) та комунікаційного обладнання, додавши 13 нових позицій.