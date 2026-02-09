Україна посилює кіберзахист: оновлено список забороненого програмного забезпечення

Держспецзв’язку доповнила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення (ПЗ) та комунікаційного обладнання, додавши 13 нових позицій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Заборонене ПЗ в Україні

Формування такого переліку передбачене постановою Кабінету міністрів від 22 жовтня 2025 року №1335 і є частиною системних заходів із захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз.

Відповідно до затвердженого порядку, перелік формує та веде Адміністрація Держспецзв’язку. Він є централізованим офіційним джерелом інформації для органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств і операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприйнятні ризики для національної безпеки.

Перелік є публічним і доступний у форматі відкритих даних на офіційному вебсайті Держспецзв’язку в розділі "Діяльність".

Надалі список оновлюватимуть з урахуванням українських та міжнародних санкцій, а також рішень судів.

У Держспецзв’язку зазначають, що наявність такого переліку спрощує процеси закупівель і управління ризиками для державних установ та об’єктів критичної інфраструктури. Відмова від використання потенційно небезпечного програмного забезпечення та обладнання є важливим елементом забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії Росії.

Зауважимо, попри повномасштабну війну, значна частина українців продовжує використовувати програмне забезпечення російського походження. У 2025 році близько 75% українських користувачів все ще працюють із таким софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці. Найпопулярнішою залишається програма 1С, а також понад 40 інших.