Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,42

51,24

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна посилює кіберзахист: оновлено список забороненого програмного забезпечення

робота ноутбук
В Україні розширили список забороненого софту. / Freepik

Держспецзв’язку доповнила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення (ПЗ) та комунікаційного обладнання, додавши 13 нових позицій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Заборонене ПЗ в Україні

Формування такого переліку передбачене постановою Кабінету міністрів від 22 жовтня 2025 року №1335 і є частиною системних заходів із захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз.

Відповідно до затвердженого порядку, перелік формує та веде Адміністрація Держспецзв’язку. Він є централізованим офіційним джерелом інформації для органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств і операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприйнятні ризики для національної безпеки.

Перелік є публічним і доступний у форматі відкритих даних на офіційному вебсайті Держспецзв’язку в розділі "Діяльність".

Надалі список оновлюватимуть з урахуванням українських та міжнародних санкцій, а також рішень судів.

У Держспецзв’язку зазначають, що наявність такого переліку спрощує процеси закупівель і управління ризиками для державних установ та об’єктів критичної інфраструктури. Відмова від використання потенційно небезпечного програмного забезпечення та обладнання є важливим елементом забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії Росії.

Зауважимо, попри повномасштабну війну, значна частина українців продовжує використовувати програмне забезпечення російського походження. У 2025 році близько 75% українських користувачів все ще працюють із таким софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці. Найпопулярнішою залишається програма 1С, а також понад 40 інших. 

Автор:
Ольга Опенько