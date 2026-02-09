Запланована подія 2

Украина усиливает киберзащиту: обновлен список запрещенного программного обеспечения

работа ноутбук
В Украине расширили список запретного софта. / Freepik

Госспецсвязи дополнила открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения (ПО) и коммуникационного оборудования, добавив 13 новых позиций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Запретное ПО в Украине

Формирование такого перечня предусмотрено постановлением Кабинета министров от 22 октября 2025 г. №1335 и является частью системных мер по защите государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз.

В соответствии с утвержденным порядком, перечень формирует и ведет Администрация Госспецсвязи. Он является централизованным официальным источником информации для органов государственной власти, местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры по технологическим решениям, использование которых создает неприемлемые риски национальной безопасности.

Список является публичным и доступен в формате открытых данных на официальном вебсайте Госспецсвязи в разделе "Деятельность".

В дальнейшем список будут обновлять с учетом украинских и международных санкций, а также решений судов.

В Госспецсвязи отмечают, что наличие такого перечня упрощает процессы закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры. Отказ от использования потенциально опасного программного обеспечения и оборудования является важнейшим элементом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии России.

Заметим, что, несмотря на полномасштабную войну, значительная часть украинцев продолжает использовать программное обеспечение российского происхождения. В 2025 году около 75% украинских пользователей все еще работают с таким софтом, что представляет серьезную угрозу кибербезопасности. Наиболее популярной остается программа 1С, а также более 40 других.

Автор:
Ольга Опенько