Безготівкові операції в Україні сягнули 96%: на що витрачають гроші з карток

За підсумками першого півріччя 2026 року кількість безготівкових розрахунків в Україні продовжила зростати. Загалом українці здійснили 4 903,7 млн операцій на загальну суму 3 861,2 млрд грн (в Україні та за кордоном).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Частка безготівкових операцій сягнула 96% за кількістю та 67% за сумою, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року (95,3% та 65,3% відповідно). Обсяг безготівкових платежів збільшився до 2 587,3 млрд грн (+16,6%), а їхня кількість — до 4 707,6 млн (+7,5%).

Куди українці витрачають гроші з карток

Найбільша частка платежів припадає на покупки в торговельно-сервісній мережі — 75,4% за кількістю та 53,1% за сумою.

Покупки в магазинах: середня сума чека зросла до 387 грн (проти 342 грн у I півріччі 2025-го).

середня сума чека зросла до 387 грн (проти 342 грн у I півріччі 2025-го). Перекази з картки на картку становили 25% за сумою та 6,9% за кількістю. Середній переказ зростав до 1 980 грн (проти 1 835 грн).

становили 25% за сумою та 6,9% за кількістю. Середній переказ зростав до 1 980 грн (проти 1 835 грн). Оплата товарів та послуг в інтернеті займає 16,6% за сумою та 13,7% за кількістю. Середній чек — 666 грн (проти 589 грн).

Розвиток платіжної інфраструктури

Кількість активних POS-терміналів зросла на 4,3% — до 582,5 тис. одиниць, а торгових точок із прийманням карток — на 13,9% (до 699,3 тис.). Мережа банкоматів трохи розширилася — до 15,8 тис. (+0,2%).

Загальна кількість виданих платіжних карток сягнула 153,2 млн шт. (+3% з початку року). Водночас кількість активних карток у червні зменшилася до 61,1 млн (40% від загалу) через завершення строків дії державних програм підтримки, під які відкривалися картки на початку року («Зимова підтримка», «Тепла зима»).

Більше половини активних карток (56,8%) є безконтактними. Кількість токенізованих карток збільшилася до 21,1 млн шт. (кожна третя активна картка). Майже 99% усіх безготівкових оплат у магазинах здійснюються за допомогою NFC або безконтактного зчитування.

Нагадаємо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій.