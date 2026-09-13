В Україні будують перші підземні підстанції для розподілу електроенергії

"Запоріжжяобленерго" будує дві перші в Україні підземні підстанції для розподілу електроенергії. Одночасно понад 90% ключових енергооб'єктів компанії вже обладнали залізобетонними захисними спорудами другого рівня.

Про це інформує Dilo з посиланням на керівника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського.

Підземні підстанції зводять у межах пілотного проєкту, розробленого за участі Міністерства енергетики, АТ "Українські розподільні мережі" та Запорізької ОВА.

За словами Стасевського, понад 90% ключових об'єктів оператора вже мають захисні споруди другого рівня — залізобетонні укриття, які мають мінімізувати пошкодження обладнання під час російських атак. Завершити ці роботи компанія планує до кінця жовтня.

Окремо енергетики захищають обладнання від FPV-дронів. Станом на початок вересня антидроновими сітками вдалося закрити близько 95% обладнання.

"Запоріжжяобленерго" також нарощує власне виробництво дефіцитного обладнання. Із серпня 2025 року компанія займається великовузловим складанням трансформаторів різної потужності та вже виготовила понад 20 одиниць.

Власне складання трансформаторів компанія використовує для швидшої заміни пошкодженого обладнання та відновлення електромереж після атак.

Нагадаємо, наприкінці серпня вже повідомлялося, що в Запорізькій області будують перші підземні підстанції. Тоді завершити роботи на цих об'єктах планували у жовтні 2026 року.