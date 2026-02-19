Замість тижня — доба: як "Запоріжжяобленерго" прискорило відновлення електропостачання (ФОТО)

АТ "Запоріжжяобленерго" першим серед операторів системи розподілу налагодило великовузлове збирання трансформаторів на власній базі, що дозволило скоротити терміни відновлення електропостачання після обстрілів з 7 днів до 24 годин. Станом на лютий 2026 року компанія вже виробила 16 одиниць обладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Трансформатор – це "серце" багатьох енергооб’єктів, від маленьких ТП – до потужних підстанцій. На тлі щоденних обстрілів енергетичної інфраструктури нашого регіону не можемо покладатися лише на допомогу від іноземних партнерів та закупівлі – бо неможливо із точністю до доби передбачити, коли саме відбудуться ці процеси" — зазначив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Етапи впровадження проєкту

Протягом 2025 року компанія пройшла повний цикл підготовки виробництва:

розробка технологічних карт та конструкторської документації;

модернізація цехів та оновлення верстатного обладнання;

впровадження технології великовузлового збирання, адаптованої до локальних потужностей.

"Крок був складним – "Запоріжжяобленерго" фактично починало "з нуля", розробляло технологічні карти виробничого процесу та експлуатаційно-конструкторську документацію", — пояснили у товаристві.

Результати та ефективність

За час роботи цеху енергетики виготовили 16 силових трансформаторів різної потужності. Власна розробка дозволяє не лише створювати нові одиниці, а й модернізувати наявне обладнання, підвищуючи його надійність.

Завдяки наявності запасу техніки терміни відновлення світла у споживачів значно скоротилися.

"Сьогодні ми відновлюємо електропостачання максимально оперативно – подекуди за добу замість тижня – адже маємо вироблений власними силами запас обладнання. Процес і надалі триває в режимі нон-стоп, ще кілька десятків одиниць наразі в роботі" — резюмував СЕО компанії.

Наразі у виробництві перебувають ще кілька десятків одиниць обладнання, що має забезпечити стабільність енергосистеми регіону в умовах постійних зовнішніх викликів.

Нагадаємо,у вересні 2025 року уряд ухвалив рішення виділити 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд для підстанцій "Запоріжжяобленерго".