Уряд виділив 630 млн грн на захист енергетичної інфраструктури Запоріжжя

630 млн грн на захист енергооб’єктів у Запоріжжі / Depositphotos

Уряд ухвалив рішення виділити 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд для підстанцій "Запоріжжяобленерго".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд профінансував захист енергетики Запоріжжя

"Запоріжжя постійно під ворожими обстрілами. Але життя там має тривати, тому працюємо над захистом енергетичної інфраструктури", - зазначила Свириденко.

Вона заявила, що уряд виділив 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд для підстанцій "Запоріжжяобленерго". За її словами, це критично важливі об’єкти, які постійно перебувають під прицілом російських обстрілів.

Мета рішення — убезпечити енергосистему та гарантувати жителям прифронтових регіонів світло і тепло взимку, попри атаки ворога.

Ворог б’є по енергетиці

Росіяни не припиняють наносити удари по енергетичним об’єктам України, щоб завдати ще більше труднощів мирному населенню, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

У ніч з 26 на 27 серпня ворог вдарив по інфраструктурі нашої країни. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Також, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

