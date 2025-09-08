РФ атакувала енергосистему: у частині Києва та області сталися перебої з електропостачанням

У ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Там зауважують, що мета ворога очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

"Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі", - наголошують в Міненерго.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Про будь-які зміни в енергопостачанні Міненерго інформуватиме додатково.

У відомстві не уточнюють, який об'єкт був атакований, але українські моніторингові та новинні Telegram-канали пишуть, що дрони атакували Трипільську теплоелектростанцію на південь від Києва. Вона ще у квітні минулого року була знищена ракетним ударом.

Наразі у низці районів столиці та області зафіксовані перебої з електропостачанням.

Україна не змогла врятувати майже всі ТЕС

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації. Критичних пошкоджень (понад 80%) зазнали приватні теплоелектростанції, серед яких Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська, Трипільська, Зміївська, Курахівська та Придніпровська ТЕС.

Зазначимо, що Кабінет міністрів вирішив виділити понад 1,5 мільярда гривень на відбудову двох зруйнованих ТЕС - Зміївської та Трипільської.

Також, що "Центренерго" за результатом відповідних тендерів домовилося з консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" про реконструкцію відкритого розподільчого пристрою з впровадженням фізичного захисту на Трипільський та Зміївській ТЕС - за 257,3 та 263 мільйона гривень відповідно.