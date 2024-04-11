Трипільська ТЕС на Київщині повністю знищена внаслідок атаки РФ

Внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області.

Про це голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив Інтерфакс-Україна.

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - зауважив він.

За його словами, внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Гота нагадав, що 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Про удар по об'єкту енергетики під Києвом повідомлялося офіційно.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що російські терористи атакували один з енергетичних об’єктів області, але не уточнив, який саме.

Також екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що на Київщині нібито горить Трипільська ТЕС.

Мер міста Українка Київської області Олександр Туренко своєю чергою поінформував: "Прошу всіх щільно зачинити вікна у своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва Пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне".

При цьому він не написав, чи йдеться про пожежу на Трипільській ТЕС.

"Наразі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок атаки. На цей час вона частково погашена. Всі служби працюють в посиленому режимі. Залучено максимальну кількість техніки", - написав він.

За його словами, енергетики оперативно заживили споживачів за резервними схемами. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді також відновлені. Інші об’єкти житлової чи критичної інфраструктури в області не постраждали.