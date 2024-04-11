РФ атакувала два газосховища в Україні

Під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на щастя, співробітники не постраждали.

Як повідомили в Міненерго, під час ракетної атаки на Львівщині ворог завдав удару по об’єкту газової інфраструктури.

Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зауважимо, цей обʼєкт у Стрийському районі ворог атакував вже тричі. Внаслідок ворожої атаки 24 березня сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу "Укртрансгаз" і було пошкоджене технологічне обладнання, повідомляв голова "Нафтогазу Олексій Чернишов.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також був пошкоджений саме цей об'єкт Групи "Нафтогаз".