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РФ атакувала два газосховища в Україні
Під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на щастя, співробітники не постраждали.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як повідомили в Міненерго, під час ракетної атаки на Львівщині ворог завдав удару по об’єкту газової інфраструктури.
Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Зауважимо, цей обʼєкт у Стрийському районі ворог атакував вже тричі. Внаслідок ворожої атаки 24 березня сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу "Укртрансгаз" і було пошкоджене технологічне обладнання, повідомляв голова "Нафтогазу Олексій Чернишов.
Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також був пошкоджений саме цей об'єкт Групи "Нафтогаз".