РФ атаковала два газохранилища в Украине

Во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар.

Об этом сообщает пресс-служба НАК " Нефтегаз Украины ".

"Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, к счастью, сотрудники не пострадали.

Как сообщили в Минэнерго, во время ракетной атаки на Львовщине враг нанес удар по объекту газовой инфраструктуры.

Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Заметим, что этот объект в Стрыйском районе враг атаковал уже трижды. В результате вражеской атаки 24 марта произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаз " и было повреждено технологическое оборудование, сообщал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также был поврежден именно этот объект Группы "Нафтогаз".