В Украине запустили новую высокопроизводительную газовую скважину: сколько дает голубого топлива в сутки

В Украине заработала еще одна высокодебитная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. кубометров газа. Она стала пятой из запущенных специалистами АО "Укргаздобыча" Группы Нафтогаз с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз".

Отмечается, что глубина новой скважины – 2350 метров. Она пробурена на одном из частично истощенных месторождений на востоке Украины.

На сегодняшний день запланировано бурение следующей эксплуатационной скважины в этой части месторождения.

Правильно оценить остаточный потенциал месторождения и доказать высокую перспективность бурения буровой скважины смог молодой разработчик Марьян Семак.

А ее обработка – результат сотрудничества команды УкрНИИгаза, департамента разработки, центра 3Д-моделирования месторождений и разработчиков одного из газопромышленных управлений Укргаздобычи.

"В прошлом году нам удалось значительно увеличить добычу. В этом году, несмотря на все военные вызовы, работаем над усилением этого направления. Для увеличения добычи мы используем новые технологии, наращиваем темпы бурения и оптимизируем логистику. В следующем году Украина, как и в предыдущую зиму, должна пройти отопительный сезон на газе собственной добычи. Благодарен каждому, кто без устали работает для выполнения этого плана", - отметил председатель ГК "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нафтогаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта заработала мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.