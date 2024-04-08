"Укрнафта" пробурит еще две скважины на Западе Украины

ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведывательных скважин на Западе Украины. Обе скважины планируются как наклонные.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

"Специалисты компании исследовали относительно молодое месторождение, открытое в 1990 году, и готовятся возвести два новых объекта, чтобы получить ценный ресурс для украинской экономики", - отметили в "Укрнафте".

Отмечается, что обе скважины планируются как наклонные.

Первая должна раскрыть продуктивные горизонты в интервале вертикальных глубин 2498-2627 м. Ее глубина по вертикали – 2677 метров. Первоначальный дебит прогнозируется на уровне 16 тонн нефти в сутки.

Вторая должна добраться до ресурса и раскрыть залежи в интервале вертикальных глубин 2502-2647 м. Глубина скважины по вертикали - 2672 м. Начальный дебит - 25 тонн в сутки.

"Работы выполняются собственными силами с привлечением посторонних подрядчиков на сервисы по наклонному бурению, буровым растворам и геофизическим работам", - сообщили в "Укрнафте"

Там добавили, что согласно построенной цифровой 3D геологической и гидродинамической модели месторождения по состоянию на 1 января 2023 года, начальные общие запасы нефти по производительным горизонтам составляют 5,9 млн тонн, газа - 468 млн кубометров.

Целевым объектом доразведки с последующей эксплуатацией являются менилитовые отложения палеогена.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины. Прогнозный начальный дебит – 22,6 тонны нефти в сутки.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнефть" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.