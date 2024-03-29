"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины

ПАО "Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины. Прогнозный начальный дебит – 22,6 тонны нефти в сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что строительство скважины выполняет подрядчик - ООО "Навигатор комплект". Он был определен на онлайн-платформе закупок Prozorro.

"Это будет разведывательная скважина проектной глубиной 1211 м. Прогнозный начальный дебит – 22,6 тонны нефти в сутки. Продуктивный горизонт – стрийские отложения", – подчеркнули в "Укрнафте".

Там добавляют, что последовательно с одной площадки подрядчик будет бурить три скважины.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.