"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

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Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрнафта".

"К 2027 году "Укрнафта" планирует пробурить и ввести в эксплуатацию в общей сложности до 160 новых скважин и ЗБС (забуривание боковых стволов)", - рассказал Даниил Агафонов, директор департамента бурения компании.

Он отметил, что компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

В частности, с 2024 г. в ПАО "Укрнафта" принято решение по строительству новых скважин методом безамбарного бурения, что позволит уменьшить риски негативного влияния на окружающую среду.

"Укрнафта" получила первую за 14 лет лицензию на добычу нефти

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.