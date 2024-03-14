В прошлом году в Украине заложили 150 новых газовых скважин

В 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, что почти в 2 раза больше, чем в 2022. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Если в 2023 году было заложено 150 новых скважин, то в 2022 в два раза меньше. Это свидетельствует о том, что отрасль приходит в себя. Прошлый год я вообще могу охарактеризовать как активный. Но важно понимать, что результат от бурения вы получите не сразу. Нужно время, чтобы скважины запустились в работу и начали давать газ", - говорит Петренко.

Он отмечает, что из 150 заложенных скважин, на дочернюю компанию "Нафтогаза" "Укргаздобыча" пришлось 86 скважин, остальные – на частные компании и "Укрнафту", одним из акционеров которой также является "Нафтогаз".

Петренко говорит, что в настоящее время компании сосредотачиваются на реализации новых проектов и инвестируют в разведывательные работы, поскольку большинство месторождений в Украине истощены. Однако ситуация осложняется еще и тем, что большинство газовых месторождений находятся в Харьковской и Полтавской областях, близких к линии фронта. За более чем два года полномасштабной войны производственные промыслы на востоке были неоднократно атакованы российскими военными.

Украина впервые прошла зиму без импорта газа

В отопительный сезон 2022/2023 Украина впервые в истории прошла зиму без импорта газа. Этого удалось достичь, главным образом, благодаря мораторию на экспорт газа, а также существенному падению промышленного потребления.

В то же время в "Нафтогазе" заявляют, что компании удалось в 2023 году значительно увеличить добычу. Так, дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" в 2023 году ввела в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

О том как работают в условиях моратория на экспорт газа частные газодобывающие компании, почему усиление монополии "Нафтогаза" вредно для газового рынка читайте в статье Delo.ua "Без экспорта и коммерческих потребителей. Как работают частные добытчики газа" .