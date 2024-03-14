Минулого року в Україні заклали 150 нових газових свердловин

У 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше ніж у 2022. Про це в коментарі Delo.ua повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

"Якщо у 2023 році було закладено 150 нових свердловин, то у 2022 у два рази менше. Це свідчить про те, що галузь оговтується. Минулий рік я взагалі можу охарактеризувати як активний. Але важливо розуміти, шо результат від буріння ви отримаєте не відразу. Треба певний час, щоб свердловини запустилися в роботу та почали давати газ", - каже Петренко.

Він зауважує, що зі 150 закладених свердловин, на дочірню компанію "Нафтогазу" "Укргазвидобування" припало 86 свердловин, решта – на приватні компанії та "Укрнафту", одним з акціонерів якої також є "Нафтогаз".

Петренко каже, що наразі компанії зосереджуються на реалізації нових проектів та інвестують в розвідувальні роботи, оскільки більшість родовищ в Україні виснажені. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що більшість газових родовищ знаходяться у Харківській та Полтавській областях, які близькі до лінії фронту. За понад два роки повномасштабної війни виробничі промисли на сході були неодноразово атаковані російськими військовими.

Україна вперше пройшла зиму без імпорту газу

В опалювальний сезон 2022/2023 Україна вперше в історії пройшла зиму без імпорту газу. Цього вдалось досягти головним чином завдяки мораторію на експорт газу, а також суттєвому падінню промислового споживання.

Водночас в "Нафтогазі" заявляють, що компанії вдалося у 2023 році значно збільшити видобуток. Так, дочірня компанія "Нафтогазу" "Укргазвидобування" у 2023 році ввела в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Про те як працюють в умовах мораторію на експорт газу приватні газовидобувні компанії, чому посилення монополії "Нафтогазу" є шкідливим для газового ринку читайте в статті Delo.ua "Без експорту та комерційних споживачів. Як працюють приватні видобувники газу".