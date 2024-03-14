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Минулого року в Україні заклали 150 нових газових свердловин
У 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, що майже у 2 рази більше ніж у 2022. Про це в коментарі Delo.ua повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.
"Якщо у 2023 році було закладено 150 нових свердловин, то у 2022 у два рази менше. Це свідчить про те, що галузь оговтується. Минулий рік я взагалі можу охарактеризувати як активний. Але важливо розуміти, шо результат від буріння ви отримаєте не відразу. Треба певний час, щоб свердловини запустилися в роботу та почали давати газ", - каже Петренко.
Він зауважує, що зі 150 закладених свердловин, на дочірню компанію "Нафтогазу" "Укргазвидобування" припало 86 свердловин, решта – на приватні компанії та "Укрнафту", одним з акціонерів якої також є "Нафтогаз".
Петренко каже, що наразі компанії зосереджуються на реалізації нових проектів та інвестують в розвідувальні роботи, оскільки більшість родовищ в Україні виснажені. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що більшість газових родовищ знаходяться у Харківській та Полтавській областях, які близькі до лінії фронту. За понад два роки повномасштабної війни виробничі промисли на сході були неодноразово атаковані російськими військовими.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Україна вперше пройшла зиму без імпорту газу
В опалювальний сезон 2022/2023 Україна вперше в історії пройшла зиму без імпорту газу. Цього вдалось досягти головним чином завдяки мораторію на експорт газу, а також суттєвому падінню промислового споживання.
Водночас в "Нафтогазі" заявляють, що компанії вдалося у 2023 році значно збільшити видобуток. Так, дочірня компанія "Нафтогазу" "Укргазвидобування" у 2023 році ввела в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.
З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.
Про те як працюють в умовах мораторію на експорт газу приватні газовидобувні компанії, чому посилення монополії "Нафтогазу" є шкідливим для газового ринку читайте в статті Delo.ua "Без експорту та комерційних споживачів. Як працюють приватні видобувники газу".