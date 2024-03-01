"Историческое событие": Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи

Впервые в истории Украина прошла зиму с газом исключительно собственной добычи. Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие", – отметил он.

Чернышев добавил, что 10 лет назад в это никто не поверил бы. 2 года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже было сложно поверить.

"Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше", - добавил Чернышев.

Что этому посодействовало

Как сообщили в НАК "Нафтогаз", впервые пройти зиму за счет собственного газа Украине удалось благодаря:

значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;

успешному сотрудничеству с частными добытчиками.

В "Нафтогазе" напомнили, что, несмотря на полномасштабную войну, цены на газ для потребителей остаются неизменными.

"Нафтогаз" также смог убедить иностранных партнеров хранить газ в наших хранилищах.

"В 2023 году они доверили нам 2,5 млрд куб. м собственного топлива, в этом году мы стремимся увеличить этот показатель до 4 млрд куб. м. Это принесет Украине дополнительные средства", - отметили в компании.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

"Нафтогаз" благодаря привлечению новых современных технологий компания может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В 2023 году "Нафтогаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.