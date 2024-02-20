Украина предлагает иностранным клиентам до 10 млрд. куб. м мощностей своих ПХГ

В 2024 году Украина снова выставляет на предложение иностранным клиентам до 10 миллиардов кубометров объемов своих подземных газохранилищ (общая емкость подземных газохранилищ Украины составляет 30 млрд куб. м) для международных компаний. Это предложение составляет примерно одну треть от общей емкости подземных хранилищ страны.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Согласно сообщению, на международной выставке Е-world energy & water в Германии украинские подземные хранилища газа (ПХГ) представлены впервые, где "Нафтогаз" активно предлагает свои услуги, имея запланировано около 20 встреч с энергетическими компаниями и трейдерами.

Компания планирует удвоить объемы природного газа, которые будут храниться иностранными трейдерами в украинских ПХГ исходя из положительного опыта в прошлом году.

По информации "Оператора ГТС Украины", с апреля по октябрь 2023 года было транспортировано 3,2 миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы в Украину для хранения, преимущественно принадлежащих иностранным компаниям.

К началу февраля 2024 года объемы газа, хранящиеся нерезидентами в украинских ПХГ, сократились до примерно 0,9 миллиарда кубометров.

Почему трейдеры из ЕС хранят газ в украинских хранилищах

Добавим, что высокая заполненность европейских газохранилищ в преддверии этой зимы привела к дефициту мощностей по хранению газа в ЕС. Это заставляет европейских трейдеров смотреть в сторону украинских газохранилищ, которые сейчас используются для хранения газа в режиме таможенного склада.

ПХГ Украины является крупнейшим в Европе и третьим по объему в мире. Кроме того, европейских трейдеров привлекает стоимость хранения газа в Украине, которая в десять раз ниже чем в ЕС и не останавливает даже полномасштабная война и связанные с ней риски .

По расчетам "Укртрансгаза" (оператор ПХГ Украины), приблизительные расходы на хранение 1 МВт-час в украинских хранилищах составили 1,08 евро (при 10-20 евро/МВт-час в Европе) . Это стимулировало закачку газа европейскими трейдерами в расчете, что накопленный ресурс можно будет выгодно продать зимой.

Вторым фактором, способствующим использованию украинских ПХГ европейскими трейдерами, являются конкурентные тарифы украинского оператора ПХГ, которые в этом году решили не повышать.

По оценке Секретариата Энергетического Сообщества участники газового рынка опасались военных рисков, с которыми связано хранение газа в украинских В частности, потенциальные атаки россиян на инфраструктуру хранения и транспортировки газа могли усложнить его отбор из украинских хранилищ для поставок в ЕС. Однако эти опасения были в значительной степени устранены стресс-тестом, который провели ОГТСУ и Нафтогаз.

Моделирование доказало, что даже при атаках на ключевые объекты ГТС и прекращении транзита, объемы газа, хранящиеся нерезидентами в Украине, могут быть транспортированы в ЕС.