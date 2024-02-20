Україна пропонує іноземним клієнтам до 10 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ

У 2024 році Україна знову виставляє на пропозицію іноземним клієнтам до 10 мільярдів кубометрів обсягів своїх підземних газосховищ (загальна місткість підземних газосховищ України складає 30 млрд куб. м.) для міжнародних компаній. Ця пропозиція становить приблизно одну третину від загальної ємності підземних сховищ країни.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, на міжнародній виставці Е-world energy & water в Німеччині українські підземні сховища газу (ПСГ) представлено вперше, де "Нафтогаз" активно пропонує свої послуги, маючи заплановано близько 20 зустрічей з енергетичними компаніями та трейдерами.

Компанія планує подвоїти обсяги природного газу, які зберігатимуться іноземними трейдерами в українських ПСГ, виходячи з позитивного досвіду минулого року. За інформацією "Оператора ГТС України", з квітня по жовтень 2023 року було транспортовано 3,2 мільярда кубометрів газу з ЄС та Молдови до України для зберігання, які переважно належать іноземним компаніям.

На початок лютого 2024 року обсяги газу, які зберігають нерезиденти в українських ПСГ, скоротилися до приблизно 0,9 мільярда кубометрів.

Чому трейдери з ЄС зберігають газ в українських сховищах

Додамо, що висока заповненість європейських газосховищ напередодні цієї зими призвела до дефіциту потужностей зі зберігання газу в ЄС. Це змушує європейських трейдерів дивитись в бік українських газосховищ, котрі зараз використовуються для зберігання газу в режимі митного складу.

ПГС України є найбільшими в Європі та третіми за обсягом у світі. Крім того, європейських трейдерів приваблює вартість зберігання газу в Україні, котра є вдесятеро нижчою ніж в ЄС і не зупиняє навіть повномасштабна війна та ризики, котрі з нею пов’язані.

За розрахунками “Укртрансгазу” (оператор ПСГ України), приблизні витрати на зберігання 1 МВт-год в українських сховищах становили 1,08 євро (при 10-20 євро/МВт-год у Європі). Це стимулювало закачування газу європейськими трейдерами в розрахунку, що накопичений ресурс можна буде вигідно продати взимку. Другими чинником, який сприяє використанню українських ПСГ європейськими трейдерами є конкурентні тарифи українського оператора ПСГ, які цього року вирішили не підвищувати.

За оцінкою Секретаріату Енергетичного Співтовариства учасники газового ринку побоювались військових ризиків з якими пов’язане зберігання газу в українських Зокрема, потенційні атаки росіян на інфраструктуру зберігання та транспортування газу могли ускладнити його відбір з українських сховищ для постачання в ЄС. Проте ці побоювання були значною мірою усунуті стрес-тестом, який провели “ОГТСУ” та “Нафтогаз”.

Моделювання довело, що навіть за умов атак на ключові об'єкти ГТС та припинення транзиту, обсяги газу, які зберігаються нерезидентами в Україні, можуть бути транспортовані до ЄС.