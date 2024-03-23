"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

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Про це повідомила пресслужба ПАТ "Укрнафта".

"До 2027 року "Укрнафта" планує пробурити та ввести в експлуатацію в загальному до 160 нових свердловин та ЗБС (забурювання бічних стовбурів)", - розповів Даниїл Агафонов, директор департаменту буріння компанії.

Він зазначив, що компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

Зокрема, з 2024 в ПАТ "Укрнафта" ухвалено рішення по споруджуванню нових свердловин методом безамбарного буріння, що дозволить зменшити ризики негативного впливу на довкілля.

"Укрнафта" отримала першу за 14 років ліцензію на видобування нафти

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.