"Укрнафта" отримала першу за 14 років ліцензію на видобування нафти та газу

Після чотирнадцяти років перерви, компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

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Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

"Завдяки новій ліцензії Укрнафта отримає приріст загальних запасів на 1,01 млрд кубометрів природного газу та 100 тис тонн нафти", - написав він.

Новий спецдозвіл надає "Укрнафті" право на розробку площі 56,5 квадратних кілометрів на північному сході країни. Передачу дозволу здійснила інша державна організація — "Чернігівнафтогазгеологія", що є дочірнім підприємством ПрАТ Національної акціонерної компанії "Надра України".

Додамо, що у 2023 році в Україні заклали 150 нових газових свердловин, а компанія "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

Нагадаємо, раніше в компанії повідомили, що у 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

Україна вперше пройшла зиму без імпорту газу

В опалювальний сезон 2022/2023 Україна вперше в історії пройшла зиму без імпорту газу. Цього вдалось досягти головним чином завдяки мораторію на експорт газу, а також суттєвому падінню промислового споживання.

Водночас в "Нафтогазі" заявляють, що компанії вдалося у 2023 році значно збільшити видобуток. Так, дочірня компанія "Нафтогазу" "Укргазвидобування" у 2023 році ввела в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.