"Укрнафта" наростила запаси нафти і газу, розширивши межі двох спецдозволів

"Укрнафта" розширила межі дії двох спеціальних дозволів на користування надрами, що дозволило їй збільшити видобуткові можливості нафти на 330 тис. тонн, газу - на 618 млн кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За інформацією директора компанії Сергія Корецького, до 2023 року компанія лише двічі розширювала межі спецдозволів, це вже стало третім.

Згідно з повідомленням, головна причина цього розширення полягає в тому, щоб врахувати контури продуктивних зон родовища. Відповідно, площа першої ділянки зросла на 23,1%, до 18,33 кв. км. Як наслідок – загальний обсяг запасів збільшився на 217 тис тонн нафти та конденсату і 232 млн куб. м газу.

Друга ліцензія тепер охоплює площу 41,75 кв. км, що на 16,3% більше, ніж раніше. Тут обсяг запасів зріс на 386 млн куб. м газу та 113 тис тонн конденсату.

Відповідно до отриманих наказів Державної служби геології та надр, "Укрнафта" вже може ефективніше використовувати свої видобуткові можливості на існуючих родовищах.

На які саме родовища було продовжено дію дозволів компанія не вказує, але на сайті регулятора за цей період є рішення про зміну спецдозволів за такими родовищами як Пнівське в Івано-Франківській області і Бориславське – у Львівській.

Які обсяги видобутку були у 2023 році

Додамо, у 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

Навесні 2023 року "Укрнафта" заявляла про плани збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн, а газу - до 1,04 мільярда кубометрів. Таким чином, початковий план щодо нафти повністю виконати не вдалося, а от видобуток газу виявився більшим, ніж очікувалося на початку року.

Протягом 2023 року "Укрнафта" активно запускала нові високодебітні свердловини. Зокрема, на початку грудня було запущено свердловину на заході України, а у кінці грудня – на сході.