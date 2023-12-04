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"Укрнафта" запустила нову високодебітну свердловину на заході України
"Укрнафта" запустила в роботу нову високодебітну свердловину у західній частині України. Як ідеться у повідомленні компанії, ціллю зведення похилоспрямованої свердловини стала розвідка запасів у стрийських відкладах.
Роботи було проведено в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили всього за 32 доби. В процесі будівництва об'єкту було відкрито проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановлено його перспективність в плані нафтовидобутку.
Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина - більше 120 метрів. Наразі здійснено перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів, тобто близько 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів.
Поки відбувається процес освоєння, початковий дебіт нафти становить 25-30 тонн на добу. Це вже третя свердловина, пробурена компанією у 2023 році в межах одного конкретного родовища і друга з них створена в партнерстві з буровою компанією "Горизонти".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
До кінця року на цьому ж родовищі мають бути побудовані ще три свердловини. Загалом, нагадаємо, в компанії анонсували, що у 2023 році буде запущено в роботу дев'ять нових нафтових свердловин.
Нагадаємо, що в рамках стратегії підвищення нафтовидобутку "Укрнафта" планує залучити інвесторів для розробки загалом більше 20 родовищ як на сході, так і на заході України. Крім того, компанія хоче відновлювати видобуток на вже ліквідованих свердловинах.