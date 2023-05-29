"Укрнафта" хоче відновити видобуток на ліквідованих свердловинах

Компанія "Укрнафта" планує переглянути фонд свердловин із метою його відновлення. Про це повідомила пресслужба фірми.

Наразі 4300 свердловин, які перебувають у межах спецдозволів "Укрнафти", є ліквідованими. Частина – через геологічні причини, однак більшість – у звʼязку з аваріями, обривами інструмента, труб, змяттям колон тощо.

"Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення – шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин", – висловився директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Крім того, в компанії заявили, що планують брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах "Укрнафти" та передавати в оренду власні свердовини, які перебувають у межах спецдозволів інших фірм. Ідеться про понад 1300 свердловин.

Корецький вважає, що відновлення навіть 10% ліквідованих свердловин дасть +30% до діючого видобувного фонду компанії.

Нагадаємо, раніше "Укрнафта" заявила про активізацію буріння на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. Там буде пʼять нових свердловин.

У 2023 році фірма планує збільшити видобуток нафти до 1,45 млн тонн. Перший квартал року компанія завершила з дуже позитивним для себе показником чистого прибутку, який склав 4,3 млрд гривень.