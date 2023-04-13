"Укрнафта" похвалилася розміром прибутку за перший повний квартал під контролем держави

"Укрнафта", за попередніми оцінками, завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 мільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Зазначений показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році, та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 мільярда гривень. За словами Корецького, наразі поставлено амбітну фінансову мету досягти 12 мільярдів гривень чистого прибутку за результатами 2023 року.

В свою чергу, середньодобовий видобуток нафти за фактичними результатами січня-березня 2023 року сягнув 3926 тонн проти 3753 тонн – середньодобового показника за 2022 рік.

Нагадаємо, на початку листопада частки у компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод), які забезпечували фактичний контроль над ними з боку неформальної фінансово-промислової групи "Приват" Ігоря Коломойскього, були вилучені державою. Керівником обидвох компаній був призначений Корецький, що раніше очолював мережу АЗС WOG.

Нещодавно він також заявляв, що в планах компанії на 2023 рік - видобути 1,45 мільйона тонн нафти та 1,04 мільярда кубометрів газу. На сьогодні "Укрнафта" має 3700 нафтових та газових свердловин, 89 родовищ, 451 АЗС майже у всіх регіонах країни,