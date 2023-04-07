"Укрнафта" планує пробурити п’ять нових свердловин на заході України (ФОТО)

ПАТ "Укрнафта" активізує буріння свердловин на заході України. Бурити будуть на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. На майданчиках вже йдуть підготовчі роботи.

Про це повідомив голова ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Він зазначив, що відвідав виробничі підрозділи "Укрнафти" на Заході України, а саме наймолодше родовище компанії, відкрите у 2001 році. Тут планують цьогоріч бурити нові свердловини.

Наразі на майданчиках вже йдуть підготовчі роботи. Перша свердловина глибиною 2213 метрів буде розвідувальною. Вона має розкрити перспективні відклади трьох горизонтів. Прогнозований дебіт свердловини складає 42 тонни на добу.

За словами очільника "Укрнафти", всього нових свердловин на цьому родовищі буде п'ять (похилоскеровані та горизонтальні).

"Дві з них ми пробуримо власним станком, ще на три оголосимо тендер для залучення зовнішніх підрядників для буріння "під ключ". Усі нові свердловини, які експлуатуватиме компанія, одразу будуть обладнані сучасною телеметрією та максимально автоматизовані", - зауважив Корецький.

Він додав, що планується впровадження концепції "цифрової свердловини" та "цифрового родовища" на всіх об'єктах "Укрнафти", адже це економить і час, і гроші.

Наразі лише 346 свердловин "Укрнафти" обладнані телеметрією, а загалом у підприємства їх дві тисячі.

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта" у 2023 році планує збільшити видобуток нафти до 1,45 млн тонн за рахунок придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин.