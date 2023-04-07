"Укрнафта" планирует пробурить пять новых скважин на западе Украины (ФОТО)

ЧАО "Укрнафта" активизирует бурение скважин на западе Украины. Бурить будут на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области. На площадках уже ведутся подготовительные работы.

Об этом сообщил глава ЧАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Он отметил, что посетил производственные подразделения "Укрнафты" на Западе Украины, а именно самое молодое месторождение компании, открытое в 2001 году. Здесь планируют бурить новые скважины.

Пока на площадках уже идут подготовительные работы. Первая скважина глубиной 2213 метров будет разведывательной. Она должна раскрыть перспективные отложения трех горизонтов. Прогнозируемый дебит скважины составляет 42 тонны в сутки.

По словам главы "Укрнафты", всего новых скважин на этом месторождении будет пять (наклоненные и горизонтальные).

"Две из них мы пробурим собственным станком, еще на три объявим тендер для привлечения внешних подрядчиков для бурения "под ключ". Все новые скважины, которые будет эксплуатировать компания, будут сразу же оборудованы современной телеметрией и максимально автоматизированы", - отметил Корецкий.

Он добавил, что планируется внедрение концепции "цифровой скважины" и "цифрового месторождения" на всех объектах "Укрнафты", ведь это экономит и время, и деньги.

Пока только 346 скважин "Укрнафты" оборудованы телеметрией, а всего у предприятия их две тысячи.

Ранее сообщалось, что ЧАО "Укрнафта" в 2023 году планирует увеличить добычу нефти до 1,45 млн тонн за счет приобретения новых лицензий, разработки экспериментальных скважин, определения потенциальных реальных запасов и бурения новых активных скважин.