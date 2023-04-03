В Украине запустили самую мощную скважину за последние 2,5 года: сколько газа дает

АО "Укргаздобыча", являющееся частью НАК "Нафтогаз Украины", пробурило разведывательную скважину, открывшую новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении. Добыча газа на ней составляет более 460 тысяч кубометров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Это одна из мощных скважин, которые Укргаздобыча запустила в марте этого года. Ее суточный дебит достиг более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, которые компания ввела в эксплуатацию за последние 2,5 года. Это важное достижение для нас", – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По его словам, запуск новой скважины стал возможен благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности, материалов 3D сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения.

Новая нефтегазовая залежь открыта на уже истощенном месторождении.

"Это совместное достижение наших геологов и буровиков, которые выполнили свою работу на самом высоком уровне. В сверхсложных условиях военного положения мы делаем все, чтобы Украина смогла уже в следующем отопительном сезоне отказаться от импорта газа", - сообщил Олег Толмачев, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Так, в течение марта НАК "Нафтогаз Украины" запустил две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тысяч кубометров газа в сутки.

Недавно компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.

Кроме того, "Нефтегаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование. Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки.